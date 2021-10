Granica. Ogromne kolejki ciężarówek przez "awarię"

Dotyczy to przejść w Kuźnicy, Bobrownikach i Koroszczynie. „W związku z awarią występują ograniczenia w liczbie odprawianych samochodów ciężarowych w obu kierunkach (wjazd do RP i wyjazd z RP). To skutkuje wydłużeniem czasu oczekiwania na odprawę” – podała Krajowa Administracja Skarbowa.

Z kolei, Straż Graniczna informuje, że czasowo zawieszony jest ruch graniczny na drogowych przejściach granicznych z Białorusią w Połowcach i Sławatyczach.

Kierowcy w Koroszczynie na odprawę muszą czekać ok. 27 godzin (stan na sobotę), a po stronie białoruskiej muszą czekać nawet 40 godzin. Dane o czasie oczekiwania można śledzić na stronie internetowej granica.gov.pl