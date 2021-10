Biała Podlaska. Grono zasłużonych powiększyło się o trzy osoby

Wyróżnienia otrzymali Elżbieta Chaberska, profesor Jerzy Sadowski oraz pośmiertnie Adam Trochimiuk.

– Jestem szczęśliwa. Wiekowa jestem, trochę mnie w życiu spotkało – przyznaje Chaberska. Urodziła się w 1936 roku w Warszawie. Z wykształcenia jest pielęgniarką. Pracowała m.in. Spółdzielni Inwalidów Elremet, gdzie w lutym 1981 roku założyła wraz z współpracownikami dział „Solidarności”. Współorganizowała strajki, walcząc m.in. o wolne soboty, wyższe płace i swobodę zgromadzeń. –To był trudny czas, ale ja się w nim dobrze czułam. Wiele udało się zrobić. Byłam odważna. W czasie stanu wojennego kolportowałam zakazaną przez władze komunistyczne prasę. Modliłam się, żeby tylko mnie nie złapali – opowiada „zasłużona dla miasta”.

Tytuł odebrał też profesor Jerzy Sadowski, rektor bialskiej filii AWF. – To wyróżnienie otrzymane od najbliższych, od sąsiadów, od państwa i to sobie bardzo mocno cenię. Jest to wyraz szacunku dla tego co zrobiłem dla całej społeczności, wszystkich mieszkańców naszego miasta – cieszy się Sadowski. Opublikował 231 prac naukowych, w tym 5 książek. Od 1990 roku pełni funkcje kierownicze w bialskiej filii AWF. W przeszłości był też radnym miejskim pięciu kadencji.

Wyróżnieniem pośmiertnie uhonorowano też fotoreportera Adama Trochimiuka, który zmarł w kwietniu po wielu tygodniach walki z koronawirusem. Przez lata pracował jako fotograf w tygodniku Słowa Podlasia. Tytuł odebrała jego żona Barbara.