Jak ma się rozwijać transport publiczny w mieście i gminie? Przyjdź na konsultacje

Wszystko w związku z aktualizacją planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego miasta i gminy na lata 2023-2028. Zespół doradców gospodarczych TOR przygotował już taki dokument, a teraz ratusz pyta w ankiecie mieszkańców m.in. o to jaki środek transportu najczęściej wybierają i dlaczego, albo ile zajmuje im czas dojazdu do pracy. Na pytania można odpowiadać anonimowo w internecie do 9 kwietnia.

Będzie też spotkanie konsultacyjne 7 kwietnia o godz. 15.30 w ratuszu. Z analizy TOR wynika, że w 2019 roku z usług miejskiego przewoźnika skorzystało 5,2 pasażerów, a w 2024 roku już tylko 2,8 mln osób.

Eksperci wskazują też, że przyszłość transportu publicznego w mieście będzie powiązana z projektem „Rozwoju bezemisyjnej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. A miasto wspólnie z gminą będzie aplikować o unijne dotacje na ten cel. Chodzi m.in. o przebudowę ulic Kosynierów, Jacka Malczewskiego, nowe ścieżki rowerowe m.in. w Sławacinku Starym czy przy alei Jana Pawła II, Okopowej i Królowej Jadwigi. Niektóre z założeń już się materializują, bo za chwilę do miejskiego przewoźnika dotrą autobusy elektryczne.

Poza tym, na przystankach mają pojawić się tablice informacji pasażerskiej z prezentacją najbliższych odjazdów w formie głosowej. Na pewno większym zadaniem będzie budowa centrum przesiadkowego MZK przy dworcu PKP w Białej Podlaskiej. Sporo inwestycji w zakresie remontów dróg i budowy ścieżek rowerowych planuje też gmina.