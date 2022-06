Akademia Bialska świętuje tortem i premiami dla pracowników. Za co te nagrody?

Już po raz piąty bialska uczelnia triumfuje w kategorii publicznych uczelni zawodowych. – Najwyższej oceniono nasze pozyskiwanie środków zewnętrznych, parametryzację, czyli to jak widzi nas Ministerstwo Edukacji i Nauki. Również na najwyższym poziomie wypada nasza kadra – cieszy się prof. Jerzy Nitychoruk, rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych (dawna PSW).

Z tej okazji, zaprosił w czwartek wykładowców i studentów na tort i lody. Ale pracownicy zwycięstwo swojej uczelni odnotują też na kontach. – Lepszego momentu nie będzie. W lipcu każdy pracownik otrzyma 2 tys. zł dodatku uznaniowego. A drugą jego część w grudniu – zapowiada Nitychoruk.

W odpowiedzi usłyszał oklaski. Już teraz wiadomo, że akademia otrzyma też dodatkowe 5 mln zł subwencji. Dobrą informację ma przywieść w poniedziałek wiceminister finansów, Sebastian Skuza.

– Młodzież się do nas garnie. Oferujemy im kształcenie na 22 kierunkach – precyzuje rektor. Niedawno uruchomiono studia na położnictwie. – Obecnie naukę pobiera u nas ponad 2 tys. młodych ludzi. W ubiegłym roku przyjęliśmy ich najwięcej spośród wszystkich uczelni zawodowych – podkreśla Nitychoruk.

W jego ocenie akademia przysparza też prestiżu dla miasta.– Nie mamy tu wielkiego przemysłu, ale uczelnia jest ważnym ośrodkiem – zauważa.

Od października ma ruszyć filia w Radzyniu Podlaskim. Wciąż trwa rekrutacja. Akademia myśli też o budowie kolejnego domu studenta przy swojej siedzibie na ulicy Sidorskiej. Studenci to wszystko widzą. – Jestem bardzo zadowolona ze studiów. Mogłam wyjechać na praktyki do Grecji–opowiada Polina z Ukrainy, studentka trzeciego roku turystyki.– Mieszkam w akademiku i też bardzo sobie chwalę warunki–dodaje. Chce zdobyć tytuł magistra, a co będzie dalej, jeszcze nie wie.

W poniedziałek akademia wraz z Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą organizuje pierwszy Bialski Kongres Przedsiębiorczości. Biznesmeni, naukowcy i parlamentarzyści będą debatować o szansach rozwoju Polski wschodniej, m.in. w kontekście powstającej autostrady A2 i parku logistycznego w Małaszewiczach.