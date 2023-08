Lubelskie. Kasia zaśpiewa na sopockiej scenie. Można jej pomóc w wygranej

26–latka pochodzi z Białej Podlaskiej i to w rodzinnym mieście stawiała pierwsze kroki przed mikrofonem w grupie Chwilka pod okiem instruktora Ireneusza Parafiniuka. Już jako 6–latka wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola", a jako nastolatka grała w musicalach, między innymi w teatrze Roma w Warszawie. Przełomem w jej karierze okazał się udział w talent show "The Voice of Poland", w którym zajęła drugie miejsce.

We wtorek będzie rywalizować o Bursztynowego Słowika, czyli nagrodę główną festiwalu w Sopocie.

– Nie spodziewałam się nominacji. To ogromne wyróżnienie. Mam tremę, ale czuję też ekscytację i wdzięczność– mówiła Sawczuk w programie „Dzień Dobry TVN”. – Jako mała dziewczynka oglądałam sopocki festiwal przez telewizorem. To był powiew wielkiego świata. Dlatego nie mogę się doczekać – przyznała wokalistka, która zaprezentuje swój singiel „Nie broń mi”. Obecnie, Effy pracuje nad debiutanckim albumem.