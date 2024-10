Jej talent docenili we Francji. Bialczanka w Paryżu zagrała u boku Moniki Bellucci

27–latka aktorka i wokalistka pochodzi z Białej Podlaskiej i to w rodzinnym mieście stawiała pierwsze kroki przed mikrofonem w grupie Chwilka pod okiem instruktora Ireneusza Parafiniuka. Już jako 6–latka wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola", a jako nastolatka grała w musicalach, między innymi w teatrze Roma w Warszawie.

Przełomem w jej karierze okazał się udział w talent show "The Voice of Poland", w którym zajęła drugie miejsce. Nieprzerwanie, rozwijała też swoje aktorskie umiejętności. Zagrała w kinowych produkcjach u boku czołowych gwiazd, m.in. w „Dziewczynach z Dubaju”, „Heaven in hell” czy „Fuksie 2”. Nie rezygnuje przy tym z drogi wokalnej i śpiewa pod pseudonimem Effy.

Niedawno jej talent dostrzegli też Francuzi, bo Sawczuk zagrała w serialu „To właśnie Paryż”, który ma wkrótce trafić to tamtejszej telewizji. W projekcie reżysera Marca Fitoussiego wystąpią m.in. Monica Bellucci czy Alex Lutz. „Potrzebowałam trochę czasu na podsumowanie mojej paryskiej przygody, bo wciąż budzi ona we mnie mnóstwo emocji. (…) To było sześć miesięcy przeżyć, doświadczeń, o których wcześniej nawet nie odważyłabym się marzyć” - napisała o swojej roli Teresy w mediach społecznościowych aktorka. Dziękowała filmowej ekipie za „profesjonalizm, cierpliwość i wsparcie w nauce tańca i języka francuskiego, za rodzinną atmosferę na planie”.

Serial liczy 6 odcinków i opowiada historię paryskiego kabaretu, który przeżywa kryzys, ale menadżer podejmuje ryzyko stworzenie nowej rewii.