Jest ich coraz więcej. "Pojawiają się na przejściu znikąd"

Tytuł Rowerowej Stolicy Polski zobowiązuje i mieszkańcy chętnie pedałują po ścieżkach rowerowych. Ale latem wzmógł się też ruch hulajnóg elektrycznych. Tę formę transportu wybierają zwłaszcza młodzi. – Niestety, ale młodzież wjeżdża na przejścia dla pieszych. Właściwie pojawia się znikąd. Kierowca nie zawsze ma czas na reakcję- zwrócił uwagę na środowej sesji radny Kacper Łaskarzewski (klub prezydenta Michała Litwiniuka).

Jego zdaniem, trzeba już teraz edukować w tym zakresie, by uniknąć tragedii. – Może jakieś tabliczki powinny pojawić się przed przejściami „zejdź z hulajnogi”. Tak, by to się rzucało w oczy- sugeruje radny.

Przede wszystkim przepisy zabraniają użytkownikom hulajnóg, podobnie rowerzystom przejazdu przez przejście dla pieszych. Można za to dostać mandat 100 zł. Nie dotyczy to tylko przejść z wyznaczonym przejazdem dla tego typu pojazdów. Za złamanie tych zasad może też ukarać Straż Miejska.

Obecnie, mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą korzystać z 80 hulajnóg od operatora Quick. Trzeba tylko pobrać aplikację i doładować konto.

- Znamy ten temat i niejednokrotnie poruszany jest on podczas zajęć z uczniami. Do tej pory w szkołach i przedszkolach odbywały się zajęcia z policjantami i strażnikami miejskimi. Młodzież i dzieci dowiadują się, jak bezpiecznie poruszać się w obrębie przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych- zapewnia Karolina Dziedzic z bialskiego ratusza.

W sierpniu 2021 roku do groźnego wypadku doszło na alei Piłsudskiego w Lublinie. 25-latek przejeżdżał właśnie na hulajnodze elektrycznej przez przejście dla pieszych i został potrącony przez toyotę. Kierowca, próbując hamować, dodatkowo zahaczył o jadącą z naprzeciwka skodę. 25-latek został ciężko ranny.