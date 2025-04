Jest przetarg na remont ulicy Twardej. Do wycinki prawie 30 drzew

O naprawę stanu tej drogi mieszkańcy dopominali się już od dawna. W 2019 napisali petycję do urzędników. „Droga została około 30 lat temu utwardzona i od tamtego czasu jest tylko byle jak łatana po zimie” – sygnalizowali wówczas autorzy, wskazując, że przy ulicy brakuje też chodnika i przejść dla pieszych. O Twardą dopominał się też w ubiegłej kadencji radny Adam Chodziński.

W końcu droga przejdzie gruntowną metamorfozę, bo miasto dostało na ten cel 8,2 mln zł dofinasowania z Rządowego Rozwoju Dróg. A całość oszacowano na 12, 2 mln zł.

Ratusz ogłosił właśnie przetarg na to zadanie. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Daleką do ulicy Borowej. To w sumie prawie 900 metrów. Z dokumentów przetargowych wynika, że przebudowana będzie 6-metrowa jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe. Powstanie 2-metrowa ścieżka dla rowerów, kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne. Przy przystankach autobusowych zamontowany zostanie miejski monitoring. Ale inwentaryzacja zieleni pokazuje, że do wycinki będzie 29 drzew, które „kolidują z inwestycją”. To kilkunastometrowe morwy, ale też lipy, wierzby mandżurskie, jedna tawuła czy świerk. Stan większości z nich oceniono jako dobry.

Do 5 maja miasto czeka na oferty od wykonawców. Później planuje podpisać umowę. Firma, która wygra będzie miała pół roku na realizację zadania.

Przypomnijmy, że z tej samej puli środków, ratusz dostał jeszcze 6,3 mln zł na remont ulicy Ceglanej na osiedlu Za Torami. Przetargu jeszcze nie ogłoszono.