Nie zmieniła się natomiast lokalizacja – inwestycja powstaje przy ulicy Łomaskiej, w miejscu dawnych zakładów meblarskich. – Wznowiliśmy budowę pod koniec sierpnia. Udało się wyłonić głównego wykonawcę, to firma Hochtief– mówi Grzegorz Pękalski prezes Karuzela Holding.

Zmieniła się sama koncepcja obiektu. – Teraz ma formę odkrytego pasażu z jednokondygnacyjnymi budynkami. W skład całego kompleksu wchodzą też wolnostojące sklepy Meble Agata i Bricomarche – tłumaczy Pękalski. W sumie to 27 tys. mkw. powierzchni handlowej i 40 sklepów.

Inwestor przekonuje, że 86 proc. z nich ma już najemców, to m.in. takie marki jak:

Lidl,

Reserved,

Sinsay,

Rossmann,

Douglas,

Apart,

Media Expert,

4F,

KIK,

Tedi,

Kakadu,

Martes Sport.

Przy obiekcie znajdzie się też parking na 930 miejsc. – Otwarcie planujemy w trzecim kwartale 2023 roku – zapowiada prezes Karuzeli. Jego firma zadeklarowała też, że przebuduje sąsiadujące z inwestycją skrzyżowanie. – Tak by poprawić płynność ruchu w okolicy obiektu – zaznacza Pękalski.

Przypomnijmy, że to przedsięwzięcie ruszyło już kilka lat temu, ale zamarło w październiku 2018 roku, bo pozwolenie na budowę uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie. Miało to związek ze skargą mieszkańców sąsiadujących z galerią nieruchomości, którzy uzasadniali m.in., że roboty mogą zagrażać konstrukcji i stabilności ich domów. Prezes zarządu spółki Karuzela Biała sugerował, że są to zagrania konkurencji, czyli galerii Rywal. Ale właściciel, odpowiadał, że to pomówienia. Inwestor Karuzeli postanowił odwołać się Naczelnego Sądu Administracyjnego i ten w lutym 2020 roku wydał wyrok, na mocy którego droga do kontynuowania budowy była już otwarta.