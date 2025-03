Krok w stronę miasta. Gmina złożyła wniosek do wojewody

- To wielka chwila! Dumny Janów Podlaski z pięknymi tradycjami zasługuje na przywrócenie praw miejskich – obwieścił 21 lutego wójt Karol Michałowski. To właśnie wtedy radni jednomyślnie zgodzili się w formie uchwały na rozpoczęcie procedury. A ta nie jest taka prosta i zaczęła się od konsultacji społecznych. Zaś w poniedziałek gmina złożyła już wniosek w tej sprawie do wojewody lubelskiego. Za jego pośrednictwem trafi on do Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za rok Janów Podlaski będzie miastem.

W konsultacjach wzięło udział ponad tysiąc mieszkańców gminy, w tym w samym Janowie opinie wyraziły 404 osoby. Za nadaniem praw miejskich opowiedziało się 898 mieszkańców.

- Opłaty i podatki nie wzrosną, to nie ma z tym związku – podkreślał na sesji wójt. – Mieszkańcy nie będą musieli wymieniać dowodów, nauczyciele nie stracą dodatków- zapewniał.

Janów Podlaski już dwa razy był miastem. Ostatnio te prawa odebrali w 1944 roku hitlerowcy okupanci.

- Ta zmiana może przynieść korzyści związane z rozwojem infrastruktury, większym dostępem do funduszy unijnych oraz lepszymi możliwościami inwestycyjnymi. Miasta mają możliwość aplikowania o fundusze, które mogą wspierać rozwój lokalny, co może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców – uważa radna Agnieszka Nowosielska.

Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów. Władze samorządu liczą, że dzięki temu wzrośnie potencjał turystyczny gminy i możliwości pozyskania funduszy unijnych.