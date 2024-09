"Korkowe" nie na jednodniowe pikniki. Radny ma pomysł jak oduczyć młodych głupot

Radni Białej Podlaskiej, jak co roku, zapoznali się ze raportem miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W 2023 roku z tytułu „korkowego” miasto pozyskało 1,4 mln złotych, które zgodnie z przepisami mają być wydatkowane na szeroko rozumianą profilaktykę.

– Przez lata to analizowaliśmy, że organizowanie jednodniowych pikników nie ma sensu. Na przykład w szkołach, gdy wychodzi zespół, coś zagra, ktoś rozpali grilla. To zbędne wydawanie tych pieniędzy, bo nikt z uczniów nie wie, że celem jest zapobieganie alkoholizmowi czy narkomanii- mówił na ostatniej komisji radny Henryk Grodecki (PiS).

– Myślę, że takie jednodniowe pikniki są marnowaniem tych środków. Warto się temu przyjrzeć. Można rozbudować ofertę zająć dla dzieci i młodzieży. Nie wszyscy grają w piłkę. Jeśli są możliwości, to można stworzyć sekcje szachowe w szkołach- zaproponował Grodecki.

W ubiegłym roku urząd przekazał 1,2 mln zł z funduszu korkowego 18 organizacjom pozarządowym w formie dotacji. Pieniędzy trafiły m.in. do kilkunastu klubów sportowych i dzięki temu z zajęć skorzystało ok. 3,5 tysiąca uczniów bialskich szkół. – Przy każdym wydarzeniu o charakterze profilaktycznym ujawniamy jaki jest cel. Ale oczywiście jeśli chodzi o kluby sportowe, to na treningu dzieciaki nie usłyszą codziennie od trenera, że to są działania profilaktyki antyalkoholowej- wyjaśnił radnemu prezydent Michał Litwiniuk (PO), przypominając, że pieniądze z „korkowego” kluby odpowiednio rozliczają.

– Wypracowaliśmy naprawdę rozsądny sposób wydatkowania tych środków. Nie drukujemy ulotek. Skłaniamy się, by angażować dzieci w ich wolnym czasie w sport czy zajęcia kulturalne- wskazuje prezydent.

Poza tym, miasto już postawiło na szachy. – W 2019 roku niektóre szkoły stworzyły takie koła. Nauczyciele się przeszkolili w tym zakresie. Dofinansowujemy godziny ognisk szachowych- potwierdził Stanisław Romanowski, naczelnik wydziału edukacji.

Ale radny ma jeszcze inne pomysł, jak wydatkować „korkowe”. – Co nam szkodzi, by zakupić instrumenty muzyczne. Nie każdy może posłać dziecko do szkoły muzycznej. A może stworzyć dla młodych jakiś zespół czy chór? Wtedy głupoty po głowie by im nie chodziły - sugerował Grodecki.

Urzędnicy zapewniają, że to już się odbywa. – W zespole Podlasiacy kształcimy 60 uczniów w 3 grupach wiekowych. Niedawno zakupiliśmy im nowe stroje- odpowiedział prezydent.

W tegorocznym budżecie również zaplanowano ok. 1,4 mln zł z „korkowego” na działania wynikające z programu profilaktyki. W tym 64 tys. zł stanowią m.in. wynagrodzenia członków miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jej zespołów.