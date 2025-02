Kosmiczne skały spadły w Lubelskiem. Trafią do Narodowego Centrum Badań Jądrowych

W niedzielę sieć Skytinel podała, że najcięższy okaz waży dokładnie 517,03 grama. Znalazł go Wiktor Hajwos, syn operatora stacji SN14, która zarejestrowała przelot bolidu.

W sumie na terenie gminy w powiecie bialskim odnaleziono 8 okazów z deszczu meteorytów.

Teraz trafią do Narodowego Centrum Badań Jądrowych na zaawansowane analizy izotopowe.

- Chcielibyśmy jednak, aby jak najwięcej fragmentów tego niezwykłego meteorytu zostało przebadanych i pozostało w Polsce – dla dobra nauki i przyszłych pokoleń- apelują członkowie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego i Polskiej Sieci Bolidowej. I jednocześnie proszą o kontakt wszystkich, którzy znaleźli odłamki, najlepiej pod adresem mailowym: kontakt@ptmet.org.pl - Wstrzymaj się ze sprzedażą meteorytu do czasu oficjalnej klasyfikacji meteorytu w Polsce- radzą poszukiwacze.

Jeśli meteoryt trafi do badań, zostanie profesjonalnie udokumentowany. Wiadomo będzie m.in. jaki jest jego skład.

Bolidem określany jest szczególnie jasny meteor, który powstaje, gdy większy fragment skały z ogromną prędkością przechodzi przez ziemską atmosferę. Obiekt rozgrzewa się pod wpływem tarcia o cząsteczki powietrza i zaczyna intensywnie świecić. We wtorek o godzinie 18:05 mieszkańcy Polski mogli zaobserwować wyjątkowo jasny bolid na niebie. Zjawisko zostało uchwycone przez sieć Skytinel. Podczas przelotu tego wyjątkowego meteorytu można było usłyszeć głośne grzmoty. Wymiary bolidu mogą wskazywać na to, że nie spalił się on do końca w atmosferze, a jego części spadły na ziemię.