Lotto. Bank rozbity w Białej Podlaskiej. Która kolektura?

Aż trzy wysokie wygrane padły w czwartkowym losowaniu Lotto. – Dokładnie 7 955 178,10 zł

– tyle warta jest „szóstka” w Lotto, która padła w punkcie Lotto przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w Białej Podlaskiej – podaje Totalizator Sportowy.

Grający wybrał metodę chybił trafił. Wylosowane 12 maja liczby to 12, 14, 21, 25, 45, 49. – Jest to obecnie najwyższa wygrana w grach Lotto, jaka kiedykolwiek padła w tym mieście. Wcześniejszy lokalny rekord należał do „szóstki” w Lotto z lipca 2006 roku, która warta była prawie 3 mln zł – przypomina TS.

Dodaje, że padło także ponad 290 tys. wygranych niższego stopnia, których wartość przekroczyła 10 mln zł.

– Wczoraj wieczorem padła także główna wygrana w Ekstra Pensji, czyli 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. Odnotowano ją w kolekturze przy ul. Kościuszkowców 9 w Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Co ciekawe, jest to pierwsza Ekstra Pensja, jaka padła w tej miejscowości. Liczby wylosowane w Ekstra Pensji 12 maja to: 2, 4, 5, 9, 15 i 3 – informuje organizator gry.

Kolejna wysoka wygrana padła wczoraj w Poznaniu w punkcie przy ul. Kościuszki 71. Grający wygrał 1,2 mln zł w Grze Keno.