Lubelskie: Szykują protest przed konsulatem Białorusi

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ostatnią środę został skazany przez sąd w Grodnie na karę ośmiu lat więzienia.

- Wyrok w tej sprawie wydał sąd, na polityczne zamówienie Aleksandra Łukaszenki. To co się stało stanowi hańbę i obrazę systemu sprawiedliwości. Andrzej Poczobut jest prześladowany za to, że jest wolnym człowiekiem, rzetelnym dziennikarzem i Polakiem. Protestujemy przeciw temu bezprawiu – mówi Stanisław Dembowski z bialskiego KOD-u.

Protest rozpocznie się w poniedziałek o godz. 14 przed konsulatem Białorusi przy ul. Sitnickiej 77 w Białej Podlaskiej. Jego uczestnicy będą domagać się zwolnienia z więzień Poczobuta. - Domagamy się też uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, aresztowanych przez reżim Łukaszenki. Podczas manifestacji podejmiemy próbę wręczenia konsulowi petycji w powyższej sprawie – dodaje Dembowski.

Andrzej Pocozbut w areszcie przebywał od marca 2021 roku. W trwającym od 16 stycznia za zamkniętymi drzwiami procesie białoruskie władze zarzuciły mu „podżegnanie do nienawiści”. Jego działaniom związanym z kultywowaniem polskości i pisaniu artykułów o tematyce historycznej przypisano znamiona „rehabilitacji nazizmu”.

- To skandaliczny wyrok, motywowany politycznienie i wymierzony w polską mniejszość na Białorusi. Polska domaga się zaprzestania antypolskich działań oraz uwolnienia więźniów politycznych – poinformowało w środę polskie ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z działaniami białoruskich władz strona polska podjęła decyzję o zamknięciu przejścia granicznego w Bobrownikach na Podlasiu. Pozostaje ono zamknięte od piątkowego południa. W tej chwili jedynymi czynnymi przejściami na granicy z Białorusią pozostają położone w województwie lubelskim: osobowe w Terespolu i przeznaczone dla samochodów ciężarowych w Koroszczynie-Kukurykach.