Lubelskie. Zima znów zaatakuje

Silny wiatr wystąpi w powicie bialskim. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, lokalnie do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich” – podaje IMGW. Również w tej części województwa mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne. Trzeba też uważać na drogach, bo oblodzenie prognozowane jest w kilku powiatach: bialskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim, włodawskim.