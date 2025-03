Miasto buduje swój żłobek. Burmistrz nie chce rozdawać dotacji innym podmiotom

W październiku 2021 roku drogą uchwały radni wprowadzili zasady przyznawania dotacji podmiotom, które zechcą prowadzić w mieście żłobki lub kluby dziecięce. W przypadku żłobka dofinansowanie z budżetu samorządu na dziecko określono na poziomie 400 zł, a jeśli chodzi o klub – 200 zł.

Na ostatniej sesji rady burmistrz przedstawił projekt uchwały, który uchyla te możliwości. W uzasadnieniu wskazał, że obecnie budowany żłobek miejski zaspokoi potrzeby instytucjonalnej opieki nad dzieckiem do lat 3 na terenie Międzyrzeca. Inwestycja ma być gotowa w styczniu 2026 roku.

- Uważam, że do takiej uchwały powinniśmy wrócić bliżej terminu odbioru obiektu. Do tego czasu może zgłosić się jakiś przedsiębiorca, który zechce otworzyć żłobek. Dlaczego mamy pozbawiać chętnych takich możliwości – zauważyła na sesji przewodnicząca Ewa Kieruczenko (Razem Zmieniamy Międzyrzec na Lepsze).

Przesądzić miały głównie względy ekonomicznie.

– W tym momencie, w budżecie nie mamy zabezpieczonych środków na ten cel. Poza tym, to nie jest tak, że z dnia na dzień można otworzyć żłobek. Najpierw podmiot musi być wpisany do rejestru takich placówek. Obecnie, nie mamy takich wniosków na taką działalność – tłumaczy Łysańczuk. – Ta uchwała była podjęta w 2021 roku, gdy było potencjalne zainteresowanie. A uchylamy ją teraz po to, by ktoś nie podejmował działań, a dopiero potem zorientował się, że nie może liczyć na wsparcie miasta- stwierdził na sesji burmistrz. Uchwałę poparło 10 radnych, przewodnicząca Kieruczenko była przeciw, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

W nowym obiekcie mają powstać 2 oddziały dla 50 maluchów. Samorząd dostał na ten cel 2 mln zł z programu Maluch Plus. Oprócz żłobka, przy ul. Wyszyńskiego 22A powstaje też miejskie przedszkole. W Międzyrzecu od 2015 roku działa jeden żłobek samorządowy z 24 miejscami.