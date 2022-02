Międzyrzec Podlaski: Niebezpieczne skrzyżowanie i ponad 2,5 tys. podpisów

To skrzyżowanie drogi krajowej numer 2 z drogą powiatową numer 1010L, która łączy m.in. Zasiadki z Międzyrzecem Podlaskim.

– Nieustannie rosnący ruch samochodów osobowych i ciężarowych w obrębie tego skrzyżowania związany jest m.in. z bardzo dynamicznym rozwojem i rozrastaniem się okolicznych miejscowości – tłumaczy pan Emil z Międzyrzeca Podlaskiego, który zainicjował petycję kilka tygodni temu.

Do tej pory podpisało się pod nią już ponad 2,5 tys. osób. W jego ocenie, problem dotyczy mieszkańców miasta, ale też okolicznych miejscowości takich, jak Zaścianki, Manie, Zasiadki czy Dziadkowskie. – To skrzyżowanie to dla wielu z nas jedyny dojazd do szkół, przedszkoli, miejsc pracy czy służby zdrowia – dodaje nasz rozmówca.

Autorzy petycji skarżą się również na brak przejścia dla pieszych w tym miejscu. – Przejście przez ruchliwą krajową drogę nr 2 na tym skrzyżowaniu jest wręcz niemożliwe z powodu wzmożonego ruchu – przekonuje pan Emil. Poza tym, jego zdaniem, ruch na tym skrzyżowaniu będzie stale wzrastał. – Boimy się o nasze bezpieczeństwo – tłumaczy.

Skrzyżowanie nie jest też oświetlone. – Ostatnio sama bym tam się zderzyła z autem. Wieczorem tam niewiele widać, jak ktoś jest spoza Międzyrzeca, nie jest w stanie zobaczyć, że przy hotelu Chrobry kończy się droga i nie dziwię się, że kierowcy przecinają trasę w tym miejscu – zauważa z kolei pani Agnieszka.

W ocenie autorów petycji skrzyżowanie trzeba koniecznie przebudować na rondo i dodatkowo wyznaczyć przejście dla pieszych. – Wymusi to zmniejszenie prędkości, a przez to zwiększy się w znacznym stopniu bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Z kolei, budowa dobrze zaplanowanego przejścia dla pieszych zapewni bezpieczeństwo młodzieży szkolnej i mieszkańców – podkreśla pan Emil.

W piątek petycja ma trafić do GDDKiA. Rzecznik jej lubelskiego oddziału zapewnia, że postulaty będą analizowane. – Trzeba jednak brać pod uwagę to, że taka inwestycja nie jest możliwa do zrealizowania od zaraz, w ramach środków, które GDDKiA posiada na bieżące utrzymanie dróg – zauważa Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA. – To zadanie o charakterze inwestycyjnym, na które musi być zapewnione finansowanie. A to proces złożony – tłumaczy. Minkiewicz przypomina też, że wkrótce ruszy budowa autostrady A2 w kierunku Białej Podlaskiej. – Ona przejmie część ruchu tranzytowego, dzięki czemu ruch na obecnej drodze krajowej numer 2 powinien się zmniejszyć i będzie bardziej bezpiecznie – stwierdza rzecznik.

Z policyjnych statystyk wynika, że w ubiegłym roku na skrzyżowaniu doszło do trzech kolizji. Natomiast od początku tego roku odnotowano dwa zdarzenia. – Była to jedna kolizja i jeden wypadek drogowy, do którego doszło w połowie stycznia. Wówczas obrażeń ciała doznała jedna osoba – przekazuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzecznik bialskiej policji.