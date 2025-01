Mieszkańcy czekają na chodnik. A projektowanie ulicy Żeromskiego przedłuża się

Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Nową do ul. Aleksandra Wereszki została podpisana w styczniu 2023 roku. Firma Dariusza Borowskiego miała uporać się z tym zadaniem do grudnia ubiegłego roku. Wszystko się jednak opóźni.

- Zwiększyliśmy zakres zadania z uwagi na zmianę użytkowania niektórych działek przylegających do ulicy. Pojawiają się tam nowe inwestycje, m.in. usługi gastronomiczne czy budowa nowych szeregowców. Dlatego pierwotną koncepcję trzeba uzupełnić o zaprojektowanie dodatkowych chodników i zatok autobusów- tłumaczy Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w ratuszu.

Miejski przewoźnik widzi tu szansę dla siebie. – MZK najprawdopodobniej po przebudowie ulicy wypuści tam swój autobus- przyznaje pani naczelnik. O tych szczegółach radni dowiedzieli się na komisji rozwoju gospodarczego. Wobec wydłużenia czasu dla projektanta, opóźni się też termin rozpoczęcia robót.

A o potrzebie remontu Żeromskiego wiadomo od dawna. Chodzi zwłaszcza o brak chodników.

- W związku z dużą liczbą dzieci z największych osiedli Podmiejska i Żeromskiego, które chodzą do Szkoły Podstawowej nr 4, mam pytanie o powstanie ciągu pieszego bądź pieszo-rowerowego na odcinku łączącym osiedle ze szkołą- dopytywał już rok temu na Facebooku mieszkaniec. W ramach projektu ulica ma zyskać nie tylko chodnik. Na skrzyżowaniu Żeromskiego z aleją Jana Pawła II ma powstać duże rondo.

Ratusz chce też zlecić zaprojektowanie przebudowy ulicy Artyleryjskiej na odcinku od Zamkowej do Warszawskiej. W projektowaniu jest też fragment ulicy Sidorskiej, od skrzyżowania z Kąpielową do Włoskiej. – Pierwszy raz zleciliśmy to projektantowi ponad 2 lata temu, ale biuro nie wywiązało się z tego i jesteśmy w sporze sądowym. W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z kolejnym wykonawcą, który ma czas do jesieni tego roku na przygotowanie projektu- precyzuje Tychmanowicz.

W sumie, na opracowania projektowe w tym roku miasto przeznacza 2,5 mln zł. Chodzi m.in. o projekty dla ulicy Akademickiej, Łowieckiej, Chłopickiego, Lelewela i Grota Roweckiego.