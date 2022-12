Mieszkanie bez barier. Nowe wsparcie dla niepełnosprawnych

Od 2019 roku miasto realizuje dwa programy pomocowe: asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej.

– One cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku z programu asystenckiego skorzystało 136 osób, a z opieki wytchnieniowej 60 – precyzuje Kamil Węgliński, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Spodziewamy się, że w kolejnej edycji będzie ono większe, bo codziennie odbieramy telefony w tej sprawie– tłumaczy Węgliński. Asystent pomaga osobie niepełnosprawnej w codziennych obowiązkach, na przykład, przy transporcie do pracy. A opieka wytchnieniowa skierowana jest do bliskich osób niepełnosprawnych. – Umożliwia im odpoczynek od opieki nad takimi osobami– zaznacza zastępca dyrektora.

Miasto postanowiło przystąpić do dwóch kolejnych programów PFRON. – To programy mieszkaniowe. Pierwszy z nich „Dostępne mieszkanie” pozwala osobom niepełnosprawnym zamienić mieszkanie w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb na takie, które jest wolne od barier architektonicznych – tłumaczy Paweł Iwaniuk, miejski koordynator ds. dostępności i osób z niepełnosprawnościami. Na tym stanowisku jest od 2020 roku i sam również porusza się na wózku, a także korzysta z pomocy asystenckiej.

– W ramach programu „Dostępne mieszkanie” możliwe jest dofinansowanie do zakupu lub zamiany mieszkania– precyzuje Iwaniuk. Drugi rodzaj wsparcia to „Mieszkanie dla absolwenta”. W tym przypadku PFRON przyznaje środki na wynajem mieszkania przez 3 lata. W pierwszym roku wynajmu jest to 100 proc. kosztów. – Liczymy, że będzie to taka stymulacja dla osób z małych miejscowości do przeprowadzki do większych ośrodków, takich jak Biała Podlaska, w celu podjęcia aktywności zawodowej– przyznaje miejski koordynator.

W 2019 roku samorząd przyjął Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, a jego wdrażanie monitoruje właśnie Paweł Iwaniuk. Koordynator dyżuruje w urzędzie miasta, we wtorki i piątki w godz. 12–17. Można też skontaktować się z nim e–mailowo: pawel.iwaniuk@bialapodlaska.pl.