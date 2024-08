Nadleśniczy z PiS stracił stanowisko

Bylina przez 10 lat kierował nadleśnictwem. – Przez ten czas nikogo nie zwolniłem. A wręcz przeciwnie, zatrudniłem ponad 20 osób - mówił przed kwietniowymi wyborami samorządowymi, gdy kandydował na wójta gminy Biała Podlaska. Pomimo poparcia posła Dariusz Stefaniuk (PiS), nie wszedł nawet do drugiej tury. A wójtem został Konrad Gąsiorowski.

Niedawno pożegnał się też ze swoim kierowniczym stanowiskiem. – Pan Tomasz Bylina został odwołany decyzją dyrektora RDLP w Lublinie. Będzie przeprowadzony proces rekrutacji na to stanowisko- mówi Anna Sternik, rzeczniczka lubelskich lasów. Do czasu rozstrzygnięcia konkurs, obowiązki szefa nadleśnictwa pełni Łukasz Szubiczuk. To dotychczasowy zastępca Byliny. Jako nadleśniczy zarobił w ubiegłym roku 242 tys. złotych.

Przez trzy ostatnie kadencje był radnym powiatu bialskiego. Nigdy nie ukrywał swoich prawicowych poglądów, Tym razem jednak o mandat się nie ubiegał. Ale zrobiła to i to z sukcesem jego żona Beata Bylina, która również startowała z list PiS.