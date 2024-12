Nie tylko willa Raabego do remontu. Działki od Karuzeli posłużą jako park

W willi mieści się oddział Muzeum Południowego Podlasia. Ale jest w opłakanym stanie i ratusz chce go wyremontować. Kilka miesięcy temu zlecił dokumentację projektową warszawskiej firmie Akint.

Okazuje się, że nie tylko budynek czekają duże zmiany, ale i jego otoczenie. W środę (18 grudnia) na sesji radni zgodzili się na nabycie prawa wieczystego użytkowania działek o powierzchni ok. pół hektara.

– Wycena nieruchomości to 2 mln zł. Czy my to płacimy? Jak to się odbywa? – dopytywał urzędników radny Marek Dzyr (PiS). Teren należy do właściciela galerii handlowej Karuzela, która niedawno zapowiedziała rozbudowę, ale akurat nie na przedmiotowych działkach.

– Dzięki współpracy i dużej życzliwości spółki Karuzela, nieodpłatnie nabywamy prawo użytkowania wieczystego. Na tym terenie chcemy utworzyć park w ramach zaplanowanej inwestycji – wyjaśnia Justyna Gorczyca, zastępczyni prezydenta.

W sumie prace wyceniono na ponad 12 mln złotych, a w przyszłym roku miasto wyda ok. 6 mln zł. W tym duża pula tu unijne dofinansowanie. Przetargu jeszcze nie ogłoszono.

O potrzebie remontu tego obiektu mówi się od dawna. To istotne, bo oddział historyczny muzeum przy ulicy Łomaskiej 21 ma bogatą kolekcję zbiorów i duże braki magazynowe.

Sam budynek ma ciekawą historię. Wywodzący się z rodziny francuskich przemysłowców i handlowców, bracia Henryk i Bernard Raabe w 1869 roku założyli w Białej Podlaskiej fabrykę drewnianych sztyftów do obuwia. Później rozszerzyli swoją działalność i wysyłali swoje obuwnicze części na cały świat. A w pobliżu zakładu w latach 60-tych XIX wieku wybudowali willę. Stąd nazwa. Później, budynek był kilka razy rozbudowywany.

W latach 1940-44 stacjonowało tam niemieckie Gestapo. W dawnych celach niemieckiej katowni muzeum ma prezentować swoje wystawy, ale nie zabraknie też tematycznych pracowni, m.in. nawiązujących do farfurni radziwiłłowskiej z XVIII wieku. W parku zaś odtworzony ma być historyczny ogród nawiązujący do stylu tego oryginalnego.