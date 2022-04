Nie zdążył sprzedać łupu na złomie. Wcześniej 31-latka odwiedzili policjanci

– Kryminalni z komisariatu w Terespolu realizując czynności służbowe ustalili, że mieszkaniec gminy Terespol podejrzewany jest o kradzież metalowych elementów trakcji kolejowej – opisuje komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Do zdarzenia doszło na początku tego tygodnia w miejscowości Małaszewicze. Zdarzenie nie zostało zgłoszone na policję.

Informacje funkcjonariuszy się potwierdziły.

– Większość skradzionych elementów policjanci ujawnili w samochodzie należącym do podejrzewanego o ten czyn 31-letniego mieszkańca gminy Terespol. Mężczyzna pozostawił auto nieopodal miejsca zdarzenia – dodaje Salczyńska-Pyrchla. – Policjanci zabezpieczyli skradzione przedmioty, natomiast 31-latek został zatrzymany do wyjaśnienia. W rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że skradzione elementy zamierzał sprzedać na złom, jednak nie zdążył tego zrobić, gdyż wcześniej odwiedzili go mundurowi.

31-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.