Nowa oferta Wspólnego Świata. Z myślą o dorosłych autyzmem, którzy kończą edukację

Placówkę wydzielono w Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem przy ulicy Powstańców. – To dla nas kluczowe, by dorośli z autyzmem, którzy wychodzą z systemu oświaty, nie zostali zamknięci w „czterech ścianach” w domu, bo to może zaprzepaścić efekty wieloletniej pracy – tłumaczy Anna Chwałek, która 16 lat temu założyła stowarzyszenie Wspólny Świat.

A wszystko dlatego, że u jej syna zdiagnozowano autyzm. Dzisiaj Jakub jest już dorosły. – Musimy tworzyć ofertę, która nadal będzie wspierała takie osoby, które kończą naszą szkołę przysposabiającą do pracy – podkreśla Chwałek.

Na razie ze Środowiskowego Domu Samopomocy korzysta 7 uczestników, ale Wspólny Świat może ich przyjąć aż 40. – Nasi podopieczni mają codziennie zajęcia aktywizujące w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach, m.in. artystycznej, florystycznej, krawieckiej oraz kulinarnej. Jest tu również siłownia – wymienia kierownik Agnieszka Bernaszuk.

W terapii chodzi o naukę życiowej zaradności. – To ma ułatwić im codzienne życie, samoobsługę i komunikację – zaznacza Bernaszuk. Placówka jest finansowana ze środków Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Z pewnością będziemy wnioskować o zwiększenie tej puli, bo mam wiele telefonów od zainteresowanych – przyznaje Chwałek.

Stowarzyszenie czeka jeszcze wyzwanie budowy ostatniego etapu centrum, czyli szkoły podstawowej. – To obecnie nasz największy priorytet, bo nasze obiekty przy ulicy Pokoju pękają w szwach. Jeśli nie ruszymy z budową w tym roku, to nie będę mogła przyjąć żadnego dziecka do szkoły – nie ukrywa szefowa Wspólnego Świata. Zamierza wnioskować o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel. Wstępny kosztorys to 11 mln zł. Przy kompleksie do tej pory powstały już: środowiskowy dom pomocy, szkoła przysposabiająca do pracy, przedszkole oraz ośrodek terapii i diagnostyki.