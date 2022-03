Nowe przedszkole już gotowe. Ale maluchy jeszcze się nie wprowadzą

Właśnie zakończył się remont tego budynku położonego przy ulicy Łomaskiej 2D.

– Wraz z gronem pedagogicznym i rodzicami zdecydowaliśmy, że dzieci przeniosą się do nowej siedziby od nowego roku szkolnego. Okres wakacyjny wykorzystamy na organizację przestrzeni wokół przedszkola oraz aranżację wnętrz – przyznaje Marzenna Andrzejuk, dyrektor Przedszkola Samorządowego numer 6.

Do dyspozycji najmłodszych będzie pięć sal. W sumie to 900 mkw. powierzchni. – Nowa siedziba ma wszelkie udogodnienia dla maluchów i jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przestronne i wygodne pomieszczenia zostaną urządzone i wyposażone tak, by nasze przedszkolaki czuły się tam jak w drugim domu – podkreśla jeszcze prezydent Michał Litwiniuk (PO).

Nowa siedziba pomieści 125 dzieci. Przy budynku powstał też parking. Miasto kupiło nieruchomość po dawnym sklepie dziecięcym w 2019 roku za 2,5 mln zł.

„Szóstka” na razie zostaje w swojej starej lokalizacji, ale samorząd ma już pewne plany wobec obiektu przy ulicy Łomaskiej 21. –Prowadzimy prace nad programem rewitalizacji, którym chcemy objąć również ten teren i tę nieruchomość – zaznacza prezydent. – Niewykluczone, że oprócz już realizowanej w budynku funkcji kultury, bo jest tam oddział muzeum, zaproponujemy jeszcze dodatkowy sposób zagospodarowania – zapowiada Litwiniuk.

Za prace odpowiadała firma Dombud. A inwestycja o wartości 3,1 mln zł była dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach projektu miejskiej rewitalizacji. Miasto prowadzi 10 przedszkoli samorządowych. A wydatki na oświatę stanowią blisko 40 proc. miejskiego budżetu. Utrzymanie przedszkoli to ponad 32,5 mln zł rocznie.