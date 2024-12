Piesi poszkodowani, bo nie mieli odblasków

Pierwsze zgłoszenie o wypadku z udziałem pieszego policja otrzymała po godzinie 18. Z relacji policjantów wynika, że w miejscowości Olszyn, w terenie zabudowanym, 26-letni kierowca audi potrącił pieszego. Prawdopodobnie 60-latek stojący na poboczu, wchodząc na jezdnię, się zachwiał. Mężczyzna nie miał elementów odblaskowych. Obrażenia pieszego były na tyle poważne, że na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierowca był trzeźwy, a od pieszego została pobrana krew do badań na obecność alkoholu.

Do drugiego zdarzenia doszło również po godzinie 18, ale na ulicy Janowskiej w Białej Podlaskiej. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że 26-letni kierowca audi najechał na 66-letnią kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Zarówno kierowca jak i piesza byli trzeźwi. Kobieta została przewieziona do szpitala.

Policja przypomina: każdy kierowca, który dojeżdża do oznakowanego przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność. Należy zwolnić i obserwować otoczenie tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.