Po 11 latach pasażerów MZK czekają podwyżki?

Ostatni raz kwoty cen biletów jednorazowych radni ustalili 11 lat temu. W 2019 roku wprowadzono zmiany, ale tylko w przypadku biletów okresowych.

Obecnie, jednorazowy normalny kosztuje 2,80 zł, a ulgowy 1,40 zł. Ratusz chce te stawki podwyższyć do 3,20 i 1,60 zł. Ale wzrost ma tez objąć inne rodzaje biletów, choćby te godzinne (z 4 na 6 zł), czy okresowe. Na przykład, bilet miesięcy z 76 zł może podrożeć do 90 zł.

„Proponowana podwyżka cen biletów jest zróżnicowana i średnio wynosi 15 proc. dla mieszkańców miasta i 45 proc. dla mieszkańców gminy. (…) Średnia długość podróży pasażerów w mieście to około 3,5 km, natomiast w gminie wiejskiej to około 10 km”- precyzują w uzasadnieniu projektu uchwały miejscy urzędnicy. Poza tym, w obecnych realiach wpływy ze sprzedaży biletów stanowią ok. 21 proc. kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego. To ok. 3 mln zł.

„To doprowadza do stanu, w którym sytuacja finansowa zależy tylko i wyłącznie od uzyskanej rekompensaty” – wskazuje urząd. W tegorocznym budżecie, miasto na transport publiczny przekazuje ok. 10, 5 mln zł.

Po zmianach cennika, wpływy z biletów mają pokryć 40 proc. wydatków. „Aktualizacja cen bezpośrednio wpłynie na poprawę finansów spółki a tym, samym może zatrzymać tendencję rezygnacji z posady kierowców autobusów. Świadczą

o tym również postulaty przedstawiane przez Związek Zawodowy pracowników MZK” – przekonuje ratusz. Spółka zatrudnia ok. 50 osób.

Z drugiej strony, proponowana przez urzędników zmiana dotyczy też rozszerzenia ulg w przejazdach dla osób z niepełnosprawnością. To jeden z postulatów miejskiej społecznej rady ds. osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnoprawnością w stopniu lekkim będą uprawnione do przejazdów ulgowych. Z kolei, niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym będą mogli jeździć za darmo.

Jednocześnie miejski przewoźnik wymienia swój tabor i kupuje 12 autobusów elektrycznych marki solaris. W przyszłym roku do miasta ma dotrzeć 6 takich pojazdów. Ratusz na ten cel pozyskał 55 mln zł w ramach programu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Ale projekt jest bogatszy, bo zakłada również budowę systemu płatnego parkowania czy centrum przesiadkowego w okolicy dworca PKP.

Podwyżką cen biletów radni zajmą się na najbliższej sesji.