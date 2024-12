Po pół roku wójt rozlicza się z wyborczych obietnic. Szansą dla gminy będzie A2

Minęło ponad pół roku i wójt zaczyna rozliczać się ze swoich obietnic wyborczych. - Mówiliśmy o planie budowy dróg i to już się dzieje. Po raz pierwszy w historii, wspólnie i ponad podziałami z 15 radnymi ustaliliśmy, że w przyszłorocznym budżecie w każdym okręgu zrealizowana będzie inwestycja drogowa. To będzie plan na całą kadencję - zapewnia Gąsiorowski, który nie należy do partii politycznej. Zapowiada też, że budżet na 2025 rok jest rekordowy. – To ponad 30 mln zł na inwestycje. A jeżeli podpiszemy jeszcze umowy na dofinansowania, to kwota ta sięgnie blisko 40 mln zł – dodaje i przyznaje, że spora w tym zasługa wzmocnionego biura do spraw pozyskiwania funduszy.

Na terenie gminy powstaje autostrada A2 i samorząd zamierza to wykorzystać. – Inwestorzy z Polski i zagranicy pukają do naszych drzwi. My również jesteśmy otwarci. Trwają zaawansowane rozmowy. To przedsiębiorcy z branży produkcyjnej i magazynowej. Liczę, że już za rok powstaną nowe miejsca pracy, a także zwiększą się wpływy z podatków- zaznacza Gąsiorowski. Gmina nawiązała też współpracę z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. – To stwarza możliwości ulg podatkowych dla inwestorów- przypomina wójt.

Ale są też wyzwania. – W nadchodzących naborach KPO chcemy aplikować o środki na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Od kilkudziesięciu lat gmina korzysta w dużej mierze z urządzeń i ujęć wody miasta. A gdy miejska spółka podnosi ceny za wodę i ścieki, to również dotyka to naszych mieszkańców- tłumaczy Gąsiorowski. A spore podwyżki Wod-Kan wprowadził na początku tego roku. – Jak tylko objąłem urząd, zleciłem niezależne ekspertyzy w tej kwestii, które wskażą, gdzie najlepiej zbudować nowe ujęcia wody czy oczyszczalnię. Ale do tego trzeba czasu, najpierw musi powstać koncepcja, projekt, a później będziemy szukać dofinansowań na realizację- zapowiada.

Na tym nie koniec. Niedawno do zabytkowego dworu w Grabanowie wprowadził się Gminny Ośrodek Kultury. Należący do samorządu obiekt w ostatnich latach był remontowany. Budynek ma też służyć klubowi seniora. – Pozyskaliśmy na ten cel 1,4 mln zł. Zajęcia będą odbywać się kilka razy w tygodniu. Zapewnimy transport seniorom. Próbujemy też zachęcić przedsiębiorców do wsparcia seniorów i już mamy pewne deklaracje- podkreśla Gąsiorowski. Poza tym, gmina postara się też o to, by park wokół dworu wypiękniał. Wniosek o dotację został już złożony.

W planach jest też budowa boiska w Wólce Plebańskiej, ale w tym przypadku wszystko zależy również od pozyskania środków zewnętrznych. – Obiecaliśmy mieszkańcom, że nasze działania będą transparentne, dlatego o nich mówimy- tłumaczy wójt.

W gminie zameldowanych jest 15 tys. mieszkańców. W wielu miejscowościach powstały i nadal rosną osiedla domów jednorodzinnych. Samorząd opracowuje m.in. zamianę planu zagospodarowania przestrzennego, by w Styrzyńcu niedaleko ogródków działkowych umożliwić takie budownictwo.