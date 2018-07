Podpisano umowę na koncepcję A2. Autostradą do Białej Podlaskiej w 2024 roku

Chodzi o 63 kilometry trasy. Firma Multiconsult Polska ma 14 miesięcy na przygotowanie koncepcji programowej. Chodzi m.in. o badania geologiczne terenu.

– Ta autostrada jest elementem rusztu komunikacyjnego, który jest potrzebny każdemu rejonowi w Polsce – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas podpisywania umowy w Białej Podlaskiej. – Zakładamy że ta droga zostanie oddana do użytku w 2024 roku, a w 2025 roku uruchomiony zostanie węzeł niedaleko Białej Podlaskiej z Via Carpatią. To będzie jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych – zaznaczył Adamczyk, towarzyszyli mu jeszcze m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, senator Grzegorz Bierecki, poseł Janusz Szewczak, prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk oraz przedstawiciele GDDKiA i wykonawcy. – Nie myślimy tylko od wyborów do wyborów. Przygotowujemy się też do ogłoszenia przetargu na koncepcję programową ostatniego odcinka autostrady A2, od Białej do granicy– zadeklarował minister infrastruktury.

Dwujezdniowa i dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe (Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór).

– Bardzo się cieszę że ten projekt autostrady A2 o którym mówiliśmy już wiele lat, przybiera teraz materialny obraz. Nasi poprzednicy w mieście i władze wojewódzkie mówili że taka autostrada do granicy nie ma sensu, bo nikt nie będzie nią jeździł. Ale my nie jesteśmy Polską B – stwierdził prezydent Dariusz Stefaniuk. Obecnie kierowcy o krajowej "dwójce" mówią „ścieżka udręki”. Wszystko przez dużą liczbę ograniczeń do 50 czy 70 km/h, wysepek, przejść dla pieszych, miejscowości i wąską jezdnię. – Fizyczne rozpo-częcie robót na tym odcinku nastąpi w połowie 2022 roku – zapowiada Tomasz Kwieciński z warszawskiego oddziału GDDKiA.

– Organizacja konferencji prasowej z okazji podpisania umowy na ważny etap, ale w porównaniu do samego procesu budowy autostrady, jest tylko dowodem na propagandowy wymiar wydarzenia - uważa Stanisław Żmijan poseł PO z Międzyrzeca Podlaskiego. - Przygotowanie koncepcji programowej wymaga jedynie ok. 10 milionów zł, a proces budowy autostrady z Siedlec do Białej Podlaskiej ponad 3 miliardów zł. Powyższe działania podjęto więc zapewne ze względu na zbliżające się wybory samorządowe. Jednak gdyby rząd Prawa i Sprawiedliwości był faktycznie zdeterminowany, aby realizować wspomnianą inwestycję to dziś moglibyśmy już podpisywać umowę na budowę- zaznacza parlamentarzysta.