Znana data pogrzebu Riada Haidara. Apel rodziny

Nabożeństwo pogrzebowe w Cerkwi Świętych Cyryla i Metodego przy ulicy Terebelskiej rozpocznie się o godz.12. Następnie ciało zostanie złożone do grobu na cmentarzu komunalnym.

Rodzina zmarłego prosi wszystkich, by podczas pochówku nie składać kondolencji i nie przynosić wieńców. Zamiast tego proponuje, by wesprzeć budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Numer konta to: 25 1140 1010 0000 2581 1800 1001.

Riad Haidar od kilku miesięcy zmagał się z białaczką. O swojej chorobie informował w mediach społecznościowych.

Do Polski przyjechał z Syrii w 1972 roku na studia medyczne. Od 2000 do 2019 roku należał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia tej partii w latach 2002–2010 był miejskim radnym. Później, przez wiele lat barwy SLD reprezentował w sejmiku województwa lubelskiego. A po odejściu z tej partii w 2019 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej, dostając się do Sejmu.

A oprócz tej misji samorządowej i politycznej, spełniał się też jako lekarz, neonatolog. Przez 30 lat kierował oddziałem neonatologii szpitala w Białej Podlaskiej, który nosi imię WOŚP. Przez wiele lat Haidar szefował też sztabowi WOŚP w tym mieście.

W tym roku, również był z mieszkańcami na finale na palcu Wolności. A kilka dni później odbierał jeszcze tytuł Zasłużonego dla Białej Podlaskiej. W ten sposób prezydent i radni docenili jego ponad 40–letnią pracę na rzecz najmłodszych pacjentów.

W piątek radni Białej Podlaskiej przed rozpoczęciem sesji uczcili jego pamięć minutą ciszy. W czwartek polityk i lekarz został upamietniony w podobny sposób przez radnych Rady Miasta w Lublinie.