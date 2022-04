Połączył ich alkohol, a podzieliły pieniądze. Nieznajomy skopał i okradł 44-latka

Zgłoszenie w tej sprawie policjanci z Białej Podlaskiej otrzymali w środę. 44-latek z gm. Międzyrzec Podlaski organizował w mieszkaniu na terenie miasta imprezę. Jak ustalili mundurowi, w pewnym momencie na libację alkoholową przyszedł nieznany gospodarzowi mężczyzna. Kiedy skończył się alkohol, nieznajomy zażądał od 44-latka piniędzy.

- Kiedy usłyszał odmowę, zaatakował pokrzywdzonego, bijąc go i kopiąc. Zabrał też należącą do niego gotówkę, a także posiadany telefon i obrączkę - relacjonuje policja.

Pokrzywdzony trafił do szpitala. Natomiast mundurowi namierzyli agresora - to 42-latek z Białej Podlaskiej. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia oraz doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty.

Przed weekendem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Za popełnione czyny grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.