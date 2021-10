Prezydent Andrzej Duda przedłużył stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Biała Podlaska: Więcej na ochronę zwierząt. Radni chcą dać szansę innym stowarzyszeniom

Do 460 tys. zł radni zwiększyli pulę środków na „ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego”. Wnioskował o to przewodniczący rady Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa), który już kilka miesięcy temu sygnalizował, że regulamin bialskiego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” może ograniczać dostęp do środków miejskich innym stowarzyszeniom.