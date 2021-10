Prezydent Białej Podlaskiej: W związku z naruszeniem prawa, RIO wszczęła postępowanie nadzorcze

Szef klubu Zjednoczonej Prawicy, Dariusz Litwiniuk, na wrześniowej sesji zgłosił poprawkę do projektu zmiany uchwały budżetowej o przeznaczeniu dodatkowych 2 mln zł na budowę dróg i chodników. Pieniądze przesunięto z zaplanowanych 8 mln zł na przedterminowy wykup obligacji. Znalazło to również odzwierciedlenie w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej. Wówczas stosowną poprawkę zgłosił przewodniczący rady, Bogusław Broniewicz (Biała Samorządowa).

Już podczas sesji prezydent Michał Litwiniuk (PO) zarzucił radnym populizm. – Nie jest to merytoryczne, tylko populistyczne (…). Każdy radny powinien znać procedurę zgłaszania poprawek do budżetu. Trzeba wskazać, które wydatki należałoby zmniejszyć – tłumaczył Litwiniuk (PO), jednocześnie zwracając uwagę, że trudno będzie skonsumować te dodatkowe środki jeszcze w tym roku. – Najpierw trzeba przygotować projekt, dopiero później ogłosić przetarg. Kiedy mielibyśmy wykonać inwestycję? Dzisiaj i tak nadrabiamy w mieście wieloletnie zaległości – podkreślał.

Okazuje się, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i domaga się jej unieważnienia. Kolegium RIO stwierdziło bowiem, że „została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa”, m.in. ustawy o finansach publicznych. „Kwota deficytu w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wynosząca 36.324.532,47 zł jest niższa o 2.000.000 zł od kwoty planowanego deficytu określonego w uchwale zmieniającej budżet w wysokości 38.324.532,47 zł” – czytamy w piśmie RIO.

Kolegium wytyka też, że „w ramach wykazanych kwot występuje niezrównoważenie roku budżetowego 2021”. Dalej, RIO informuje, że rada miasta może do 29 października złożyć stosowne wyjaśnienia oraz dostosować kwestionowaną uchwałę do obowiązującego prawa.

– RIO jest od tego, by sprawdzać w szczególności te uchwały związane z budżetem, pod względem tego, czy są zgodne z przepisami – przyznaje Bogusław Broniewicz, przewodniczący rady. – Zgłosiłem wówczas poprawkę, aby w wieloletniej prognozie finansowej było odzwierciedlenie tego, co dzieje się w uchwale budżetowej – tłumaczy. Ostatecznie jednak, wstrzymał się wówczas podczas głosowania. Zdaniem przewodniczącego, RIO nie kwestionuje samej procedury przesunięcia środków przez radę. – RIO wskazuje, że kwoty wynikające z poprawki nie zostały naniesione na kwoty, które znajdują się w różnych miejscach wieloletniej prognozy finansowej – zauważa Broniewicz.

W jego ocenie, służby prawne urzędu miasta mogły zwrócić na to uwagę podczas wrześniowej sesji. – Ja nie jestem prawnikiem, ale po to jest obsługa prawna magistratu aby na bieżąco reagować, co należy poprawić – stwierdza przewodniczący. Poza tym, jego zdaniem, to prezydent powinien teraz zainicjować zwołanie sesji rady miasta, aby przyjąć uchwałę z naniesionymi poprawkami. – Dzisiaj nie mam podstaw formalnych do zwołania sesji, bo nie mam projektów uchwał – dodaje Bogusław Broniewicz.

Tymczasem, prezydent obawia się najgorszego. – Na sesji 27 września radni Białej Samorządowej na czele z panem przewodniczącym Bogusławem Broniewiczem oraz radni Zjednoczonej Prawicy na czele z panem Dariuszem Litwiniukiem podjęli decyzje, które spowodowały niezgodność uchwały budżetowej z uchwałą w sprawie WPF – zaznacza prezydent Michał Litwiniuk i przypomina, że „podczas sesji informował radnych o niezgodności tej decyzji z prawem”. – W związku z powstałym naruszeniem prawa, RIO wszczęła postępowanie nadzorcze. Niedoprowadzenie uchwał do zgodności z prawem do 29 października spowodowuje uchylenie przez RIO uchwały w sprawie WPF. A to uniemożliwi realizację inwestycji wieloletnich – prognozuje Michał Litwiniuk.

Ostatecznie jednak, w środę po południu w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji rady, która odbędzie się w czwartek, 28 października. W porządku znalazł się właśnie projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z poprawkami wskazanymi przez RIO.