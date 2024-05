Prezydent już wybrał. Jego prawą ręką będzie kobieta

- Z nieoczekiwanym dużym spokojem podchodzę do tej roli. Być może wynika to z faktu, że w urbanistyce podejmuje się codziennie wiele kluczowych decyzji – tłumaczy nowa zastępczyni prezydenta.

– Oczywiście wiem, że ta funkcja to wiele trudnych wyzwań, ale mam nadzieję, że podołam- przyznaje Gorczyca. Do Urzędu Miasta trafiła w 2021 roku, właśnie do referatu urbanistyki, którym kierowała już od 2022 roku. – A swoją karierę zaczynałam 14 lat temu jako stażystka w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie- wspomina. Pracowała tam w biurze planowania przestrzennego. Później zgodziła się na przenosiny do bialskiej filii tej jednostki. – Zajmowałam się planowaniem przestrzennym na szczeblu regionalnym. Byłam współautorką większych opracowań dotyczących m.in. polityki miejskiej czy strategii regionu- precyzuje nowa wiceprezydent. Na co dzień jest żoną i mamą dwójki dzieci. Pochodzi z Białej Podlaskiej, chociaż na studia wyjechała do Poznania, na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W poniedziałek zajęła już swój nowy gabinet. – Tak naprawdę wywodzę się z załogi tego urzędu, więc mamy dobre relacji z pracownikami- podkreśla. Przyznaje też, że w swojej dotychczasowej pracy ceniła konsultacje społeczne.- To zawsze był bliski mi aspekt i nadal zamierzam wsłuchiwać się w opinie ludzi. Na pewno tempa rozwoju miasta nie zwolnimy- zapewnia Gorczyca.

Dotychczasowy zastępca prezydenta Maciej Buczyński we wtorek zaczyna nową pracę jako szef bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wygrał konkurs na to stanowisko. – Pozostaję przy tej formule, którą zapoczątkowałem ponad 5 lat temu. Będę miał tylko jedną zastępczynię- zaznacza Michał Litwiniuk (PO). – Miałem ten komfort dokonania fachowego i merytorycznego wyboru, bez potrzeby koalicyjnych układanek. Jestem dumny, że pani Justyna przyjęła moją propozycję- przyznaje Litwiniuk.

Gorczyca obejmie podobny zakres obowiązków jak jej poprzednik. Podlegać jej będą m.in. wydziały inwestycji, rozwoju, geodezji czy dróg. Z kolei, jej miejsce w referacie urbanistyki ma zająć jeden z urzędników. W sumie, w bialskim ratuszu pracuje ponad 200 osób.