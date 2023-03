Będzie Operacja Czysta Rzeka. Do tej pory zebrano 500 ton śmieci

Podczas dotychczasowych edycji akcji Operacja Czysta Rzeka wolontariusze zebrali w sumie 500 ton śmieci. – Z roku na rok nasza akcja poszerzała zasięg i gromadziła coraz więcej zaangażowanych w sprzątanie na łonie natury. W ubiegłym roku chętnych do sprzątania było już ponad 8600, a zebranych odpadów 230 ton – precyzuje Izabela Sałamacha ze sztabu głównego. A wszystko zaczęło się od rzeki Bug i sztabu w Janowie Podlaskim. – Ale szybko okazało się, że są chętni do propagowania idei w całej Polsce – tłumaczą organizatorzy.

W środę rusza rejestracja wszystkich chętnych ekip do sprzątania.

– Po raz piąty zmierzymy się z problemem wszechogarniających śmieci. Dzięki naszym regularnym działaniom w plenerze czy społecznym ekopatrolom, miejsc do posprzątania ubywa, ale wiemy też, że pojawiają się nowe. Wciąż mamy do czynienia z procederem dzikich wysypisk czy pozostawiania śmieci w okolicach biesiadowania czy relaksu – zauważa Daniel Parol, jeden z pomysłodawców i organizatorów.

Akcja ma zasięg ogólnopolski. Sprzątający sztab można zarejestrować poprzez stronę internetową. – W systemie można założyć swój sztab lub dopisać się do wybranej akcji w swojej okolicy jako uczestnik – tłumaczy Parol.

Na stronie pojawi się interaktywna mapa z pinezkami, które będą oznaczać miejsca, w których zaplanowano akcje. Wszyscy wolontariusze dostaną worki i rękawice do zbiórki odpadów.

Samo sprzątanie w plenerze zacznie się 14 marca i potrwa do 6 maja. Organizatorzy stworzyli też specjalną aplikacją na smartfony Operacja Czysta Rzeka. To interaktywne narzędzie, które służy do zaznaczania dzikich wysypisk śmieci, miejsc przy rzekach, które wymagają sprzątania.