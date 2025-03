S19 w gminie Międzyrzec Podlaski. Mieszkańców czeka brak wody

Inwestycja ruszyła w styczniu. Powstaje 14-kilometrowy odcinek Via Carpatii od granicy województwa mazowieckiego do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego. Projekt zakłada też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y Halasy i Tuliłów). Za wszystko odpowiada Strabag, który pomimo przerwy zimowej, przystąpił do robót przygotowawczych.

W lutym wykonawca zamknął już drogę powiatową numer 1001L (Międzyrzec-Brzozowica Mała), a objazd wyznaczył przez DK19 i DW806. Z kolei na drodze powiatowej nr 1004L (ul. Tuliłowska w Międzyrzecu) wprowadzono ruch wahadłowy. Zamknięta jest też droga gminna G101490L w miejscowości Halasy. Te zmiany w organizacji ruchu mogą potrwać nawet rok.

Na tym nie koniec. Jak przekazał na ostatniej sesji wójt, mieszkańców czekają też przerwy w dostawie wody. – Podwykonawca rozpoczął prace związane z przebudową linii wodociągu gminnego. 6 marca brak wody może dotyczyć tych miejscowości: Żabce, Tłuściec, Krzewica, Łuniew, Kożuszki, Łukowisko, Wólka Krzymowska i Krzymoszyce – sprecyzował Krzysztof Adamowicz. Przerwa potrwa od godz. 9 do 13. Z kolei 5 marca brak wody może dotknąć mieszkańców Tuliłowa.

Za ten odcinek Via Carpatii Strabag zainkasuje 391 mln zł. Droga ma być gotowa w pierwszej połowie 2027 roku. W ramach tego zadania przebudowana będzie też obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego. Na ponad 6 kilometrach zyska drugą jezdnię.