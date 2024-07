Ścieżka, bulwary i tężnia. Nad Krzną ma być jeszcze piękniej

Zapowiada się ambitnie. Zadanie będzie się składać z kilku elementów, których osią będzie Krzna. Z dokumentacji przetargowej wynika, że projektant ma wytyczyć ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż rzeki przy stanicy kajakowej aż do ulicy Łomaskiej. Nowa nitka ma się połączyć z już istniejącą siecią ścieżek. W sumie, obecnie drogi dla rowerzystów liczą ok. 40 kilometrów.

Poza tym nad Krzną, od mostu przy ulicy Łomaskiej w kierunku alei Tysiąclecia pojawić się mają bulwary ze schodami i podestami. Nie zabraknie też różnych miejsc do odpoczynku, m.in. leżanek czy ławostołów. Również staw znajdujący się przy miejskim targowisku w rejonie stanicy ma zostać oczyszczony. Tutaj również zaprojektowany ma być pomost i alejki. Dodatkowo, istniejące wiaty będą przebudowane. A miejsce znajdzie się pod okiem kamer monitoringu.

Z kolei pawilon przy ulicy Żurawiej ma być wyposażony w nowe „edukacyjne” elementy. Znajdzie się tam ogród społeczny, ławki i tężnia solankowa. Przypomnijmy, że jedna już znajduje się przy Krznie w okolicach ulicy Brzegowej i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. „Wykonawca zaprojektuje infrastrukturę tak, aby swobodnie i bez ograniczeń mogły z niej korzystać osoby niezależnie od wieku, płci, posiadanych ograniczeń. Obiekty małej architektury i budowle służące użytkownikom muszą być bezpieczne: pozbawione ostrych, wystających elementów i krawędzi, ich elementy konstrukcyjne muszą być dobrze widoczne” - czytamy w dokumentach przetargowych.

Na razie, ratusz szuka projektanta tej inwestycji. Jednocześnie, stara się o dofinansowanie unijne na późniejsze etapy realizacji.

Wykonawca będzie miał ok. 7 miesięcy na przygotowanie opracowania. Z planu postępowań na ten rok wynika, że miasto chce na to przeznaczyć ok. pół miliona złotych.