Spór o Powiatowy Urząd Pracy. Starosta: "Dziwne wyliczenia miasta"

Okazją do dyskusji na ten temat była procedowana na listopadowej sesji uchwała w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2025 roku. Miasto dołoży ponad 1,7 mln zł. To mniej niż w 2024 roku, gdy samorząd przekazał ponad 2 mln zł.

„Wysokość środków wyliczona została w oparciu o liczbę mieszkańców miasta i powiatu oraz kwotę wydatków bieżących PUP przypadającą na jednego mieszkańca po odjęciu kwoty środków przyznanych z funduszu pracy, kosztów utrzymania oddziałów zamiejscowych w Międzyrzecu Podlaskim i Terespolu oraz dochodów PUP” – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Białej Podlaskiej ten system współfinansowania nie do końca się podoba. – Co roku mamy wyższe kalkulacje funkcjonowania PUP. A jako samorząd kierujemy się filozofią gospodarskiego zarządzania w administracji i nie czujemy się komfortowo w sytuacji, gdy całą subwencję przekazaną z ministerstwa kierujemy do jednostki prowadzonej przez powiat. Ten samorząd dokłada się do kosztów funkcjonowania naszej biblioteki, ale te kwoty są niewspółmierne – tłumaczył w listopadzie prezydent Michał Litwiniuk (PO).

– Dlatego zamierzam przedstawić panu staroście pewne pomysły na racjonalizację i podniesienie jakości pracy tej jednostki. A jako alternatywę, którą bierzemy pod uwagę z troski o naszych podatników, wskazujemy ewentualne utworzenie Miejskiego Urzędu Pracy – stwierdził wtedy prezydent.

W międzyczasie doszło już do jego spotkania ze starostą powiatu bialskiego, Mariuszem Filipiukiem.

– W mojej ocenie PUP działa bardzo dobrze i nie widzę potrzeby podziałów. Ale decyzja należy do pana prezydenta. Jednak do takiego rozdziału wymagana jest zgoda ministra – przypomina starosta. – Miasto otrzymuje środki na utrzymanie PUP, które wylicza minister rodziny, a następnie pieniądze powinny trafić do nas. Tutaj powstał problem, bo nie możemy porozumieć się co do kwoty. Urzędnicy z miejskiego ratusza jakieś dziwne przeliczenia zaczęli dokonywać – uważa Filipiuk.

Jednocześnie zaznacza, że powiat nie będzie dopłacał ze swoich środków do PUP. – W piśmie pan prezydent próbuje zmniejszyć kwotę dotacji od ministra o 600 tys. zł. A ja się z tym nie zgadzam- podkreśla starosta.

W tym roku PUP ma 8,3 mln zł budżetu. Dyrekcja już zapowiedziała, że zrezygnuje z podwyżek dla pracowników.

Prezydent Białej Podlaskiej tłumaczy, że chodzi o oszczędności. - Udowodniliśmy, że potrafimy w sposób zoptymalizowany zarządzać posiadanymi zasobami, najefektywniej wydawać pieniądze podatników. Dzisiaj nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć tego o sposobie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, który jest współfinansowany przez miasto- zaznacza Litwiniuk. – My ponosimy koszty, współfinansując funkcjonowanie PUP, który pozyskuje dochody. Tymczasem nie widzimy, by oddziaływało to na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez nasz samorząd- stwierdza prezydent.

Marek Tichoruk, dyrektor PUP nie był zaproszony na sesję rady miasta w listopadzie. W archiwum PUP znajduje się ponad 80 tys. akt osobowych. - Fizycznie musi ktoś tam wejść i przesortować dokumenty. My tego robić nie będziemy – zastrzega starosta.