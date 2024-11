To jeszcze nie półmetek budowy, a rodzice już pytają o miejsca w żłobku

Historia inwestycji jest książkowa. Kilka miesięcy temu miasto otrzymało blisko 5,3 mln zł dotacji z „Aktywnego Malucha” na ten cel. Później był przetarg i firma Ubit Jerzego Łaskiego już uwija się z robotą. – Obecnie trwa wylewanie stropu na parterze. Do końca roku zamknięty będzie stan surowy- mówi Jacek Melaniuk, naczelnik wydziału inwestycji w ratuszu. Całość ma się zmieścić w 5,5 mln zł.

Żłobek powstaje przy przedszkolu samorządowym numer 13 na ulicy Kazimierza Jagiellończyka. – Dla maluchów przybędzie 75 miejsc. Do tej pory w dwóch oddziałach mamy pod opieką 140 najmłodszych mieszkańców- zaznacza prezydent Michał Litwiniuk.

Zrobi się tu gwarno we wrześniu 2025 roku. – To obiekt dwukondygnacyjny z 3 salami dziennego pobytu i zapleczem kuchennym. Na piętrze znajdą się sale doświadczania świata i do integracji sensorycznej. A na zewnątrz plac zabaw- precyzuje dyrektor Grażyna Romańczuk. W sumie to 872 mkw. powierzchni. – Rodzice już są zainteresowani, bo to duże osiedle- przyznaje pani dyrektor. Do żłobka obowiązują zapisy drogą elektroniczną.