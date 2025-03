Trochę mniej utrudnień w rejonie Sidorskiej. Ale to wciąż plac budowy

Remont ulicy Sidorskiej ruszył w wakacje ubiegłego roku. Prace dotyczą odcinka od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, gdzie powstaje rondo turbinowe, do ulicy Kąpielowej. Ale roboty obejmują też m.in. część alei Jana Pawła II. W czwartek do ruchu przywrócono odcinek od skrzyżowania z ulicą Parkową do Sidorskiej. - Na skrzyżowaniu ulic Parkowej i alei Jana Pawła II wciąż trwają prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej. W związku z tym Parkowa na odcinku od ulicy Mickiewicza do alei Jana Pawła II pozostaje wyłączona z ruchu pojazdów- zaznacza Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzeczniczka ratusza. Jednocześnie przypomina, że kierowcy muszą zachować ostrożność, bo to plac budowy.

W ubiegłym roku wykonawca zawnioskował do urzędników o przesunięcie terminu zakończenia robót do czerwca tego roku. – Zakres prac zwiększył się o budowę kanalizacji deszczowej. To dopiero podczas robót wyniknęło. To duży kanał wzdłuż alei Jana Pawła II od ulicy Kościuszki, aż do rzeki – tłumaczyła wówczas Renata Tychmanowicz, naczelnik wydziału dróg w urzędzie. – Ulica Sidorska, chyba jak żadna inna w mieście naszpikowana jest różnymi sieciami, uzbrojeniem, światłowodami. A tego nie widać- przyznała wtedy pani naczelnik.

W międzyczasie, z uwagi na te dodatkowe prace, budowa podrożała o 2 mln zł i obecnie kosztorys opiewa na 15, 1 mln zł. Z tego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie, które miasto pozyskało dwa lata temu.

W projektowaniu jest też fragment ulicy Sidorskiej, od skrzyżowania z Kąpielową do Włoskiej. – Pierwszy raz zleciliśmy to projektantowi ponad 2 lata temu, ale biuro nie wywiązało się z tego i jesteśmy w sporze sądowym. W grudniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę z kolejnym wykonawcą, który ma czas do jesieni tego roku na przygotowanie projektu- precyzuje Tychmanowicz. To jedna ze strategicznych miejskich arterii, przy której mieści się wiele firm, a także Straż Pożarna czy Akademia Bialska.