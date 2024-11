Trzech na jedną. Czy ta walka z zimą będzie zwycięska?

Do odśnieżania będzie ponad 226 kilometrów dróg. W tym sezonie odpowiada za to grupa trzech bialskich firm: Tre-Dromu, Transbetu i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Innych ofert nie było. Konsorcjum zainkasuje za to prawie 7 mln zł.

Sprzęt już czeka na walkę ze śniegiem. Na stanie jest m.in.: osiem pługosolarek wraz z nośnikami, pługopiaskarka, trzy pługi odśnieżne, równiarka, dwie koparko-ładowarki oraz zbiornik do wytwarzania solanki wraz z wyposażeniem. - Zgromadzony zapas soli to 2500 ton, a mieszanki piaskowo-solnej 300 ton - precyzuje Karolina Dziedzic z bialskiego ratusza.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie w pierwszej kolejności odśnieżana jest droga krajowa nr 2 oraz drogi wojewódzkie. Kolejne są trasy powiatowe, gminne i gruntowe. Do tego jeszcze 65 tys. mkw. chodników.

Z kolei w Lublinie za odśnieżanie odpowiada miejska spółka, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.