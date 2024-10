Tu jest jakby luksusowo. Młodzi piłkarze już grają na nowym boisku

Tak naprawdę to rozbudowa boiska, które istniało tu od 2022 roku. – W międzyczasie trzeba było zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, by zwiększyć wymiary boiska do 70 na 50 metrów -tłumaczy prezydent Michał Litwiniuk (PO). Dzięki temu, na murawie można rozgrywać w formule certyfikowanej mecze na szczeblach dziecięcych i młodzieżowych.

Nowy obiekt jest oświetlony i nagłośniony. – Liczę, że ta inwestycja wpłynie na dalszy rozwój młodych zawodników. To po prostu lepsze warunki do rozwijania pasji-uważa Tomasz Buraczewski, prezes MKS Podlasie. Obecnie, kompleks przy ulicy Zdanowskiego liczy pięć boisk. Na co dzień trenuje tu nawet 500 młodych adeptów piłki nożnej.

- Dzięki sztucznej murawie, zawodnicy będą mogli grać na świeżym powietrzu również zimą – zaznacza Buraczewski.

Sama budowa boiska kosztowała 1, 5 mln zł i odpowiadała za nią firma Eversport. Ale młodzi piłkarze dostali coś jeszcze. W ubiegłym roku przy kompleksie powstała stanica, która jednocześnie służy akademii jako zaplecze. Oprócz szatni są tu m.in. siłownie czy sala do szkoleń. – To z pewnością zachęca zawodników. Ta szatnia była nam potrzebna. A na boisku ze sztuczną nawierzchnią lepiej się gra zimą czy jesienią- mówi Antoni Banaszek, który trenuje od 9 lat.