Biała Podlaska. Tunel pod torami już otwarty

– Sama inwestycja jeszcze chwilę potrwa, ale zgodnie z założeniami udostępniliśmy właśnie przejazd tunelem – ogłosił prezydent Michał Litwiniuk. Z tunelu wyjeżdża się na rondo przy ulicy Lubelskiej. – Nie było jeszcze odbioru inwestycji, nadal jest prowadzona– zaznacza jednocześnie Litwiniuk.

– Do użytku oddano jezdnię z dwoma pasami pod wiaduktem kolejowym o wysokości 4,6 metrów i szerokości ok. 10 metrów –precyzuje Rafał Wilgusiak, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych, które finansują inwestycję. – Nasz wykonawca kontynuuje umacnianie skarp przy wiadukcie kolejowym i tunelu drogowym – dodaje Wilgusiak. Mają się one zakończyć do końca listopada.

Kolejowa spółka wybudowała wiadukt za ok. 20 mln zł w ramach projektu modernizacji linii z Siedlec do Terespola. A budowa dróg dojazdowych, za którą odpowiadał samorząd to wydatek 5,4 mln zł. Ten nowy obiekt ma upłynnić ruch w Białej Podlaskiej i zwiększyć bezpieczeństwo.