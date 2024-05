"Turyści nie są w stadninie intruzami". Gmina chce współpracować z nowym prezesem

Bezpartyjny Karol Michałowski pokonał urzędującego dotąd Leszka Chwedczuka i to on rządzi teraz gminą znaną m.in. z najstarszej państwowej stadniny koni arabskich. A ta, jak wiadomo, przez ostatnich 8 lat przechodziła karuzelę zmian kadrowych. Nie odbiło się to dobrze na wizerunku polskiej hodowli.

Ale nowy zarząd z prezesem Leszkiem Świętochowskim na czele wdraża plan naprawczy. To pokłosie niedawnego audytu przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez takich fachowców jak m.in. Marka Trelę czy Jerzego Białoboka. To właśnie ich PiS-owska „dobra zmiana” odwołała ze stanowisk szefów stadnin w 2016 roku. – Spotkałem się już z Leszkiem Świętochowskim. Planujemy ścisłą współpracę, zarówno w kwestii promocji, jak i zasobów ludzkich czy organizacji imprez plenerowych - mówi Karol Michałowski. – Liczymy też, że ogólnodostępna dla publiczności sierpniowa aukcja Pride of Poland przyciągnie do gminy jeszcze więcej turystów- zaznacza wójt. To właśnie w turystyce samorządowiec upatruje szanse na współpracę ze stadniną. – Chodzi m.in. o stworzenie nowych przewodników czy folderów. Widać pozytywne zmiany, turyści nie są już w stadninie traktowani jak intruzi – cieszy się Michałowski.

Za kilka dni ma zostać upubliczniona lista koni aukcyjnych. – Nasz zespół ekspertów pod wodzą Marka Treli i Jerzego Białoboka już konie wybrał. Ale podamy szczegóły na konferencji - zapowiada Świętochowski, od 30 kwietnia prezes stadniny. Politycznie związany z PSL. - Na pewno będą to cenne konie, ale dobór musi być taki, by nie zubożył zasobu genetycznego polskiej hodowli – tłumaczył nam już wcześniej szef tego miejsca.

Do 21 maja stadnina czeka na oferty od potencjalnych organizatorów całego zaplecza sierpniowych Dni Konia Arabskiego. Chodzi o namioty, catering, nagłośnienie czy obsługę zagranicznych kupców.

Janowską „perłę” już dwa razy dokapitalizowano. Ostatnio KOWR zatwierdził transfer dodatkowych 27 mln zł na „cele rozwojowe i inwestycyjne”. Część przetargów na remonty zabytkowych stajni jest już rozpisana.

Na swoim kampanijnym szlaku przed wyborami do europarlamentu to miejsce odwiedziła w sobotę posłanka Marta Wcisło (KO) z Lublina. Z kolei, Świętochowski przyznaje, że o tej konferencji prasowej nie wiedział. W sobotę w Janowie go nie było. – Miałem tylko informację, że posłanka, chce zwiedzić stadninę - zaznacza prezes.

Tymczasem, liderka lubelskiej listy KO do europarlamentu zapewnia, że będzie teraz częściej odwiedzać stadninę. – Będziemy przyglądać się, jak zarząd wdraża plan naprawczy - przyznaje Wcisło.

Póki co wiadomo, że Dni Konia Arabskiego ze słynną aukcją odbędą się w dniach 9-11 sierpnia.

Podczas ubiegłorocznej Pride of Poland sprzedano 14 koni za ponad 2 mln euro.