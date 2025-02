Ważny węzeł drogowy z nazwą wsi. Miasto wnioskuje o zmianę

To tutaj autostrada A2 łączyć się będzie z Via Carpatią. Największy węzeł komunikacyjny w tej części Europy powstanie co prawda na terenie gminy, ale miasto też chce z tego skorzystać.

Jak dotąd Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówiąc o odcinku A2 w tym rejonie posługiwała się nazwą Malinowiec – Łukowisko. Burmistrz miasta proponuje, by ten węzeł nazywał się „Międzyrzec Podlaski”. Łukowisko to wieś w gminie Międzyrzec.

- Niedługo będziemy znanym węzłem drogowym w Polsce. Wkrótce ruszyć mają prace na S19 na naszym odcinku. A jak wiadomo, rozpoznawalność miejscowości przy takich węzłach wzrasta- podkreśla burmistrz Paweł Łysańczuk. Stosowny apel w tej sprawie przedstawił radnym na ostatniej sesji. – To na razie pierwszy krok. Ale podobne wnioski od samorządów już w Polsce były i odpowiedzi były przychylne- zaznacza.

Apel ma trafić do GDDKiA i resortu infrastruktury.

„Międzyrzec Podlaski jest największym miastem powiatu bialskiego. Stanowi od wieków nieprzerwanie bardzo ważny ośrodek społeczny, edukacyjny i gospodarczy. W ostatnich latach, mimo położenia na wschodzie kraju, w mieście powstało około 2000 miejsc pracy w branży spożywczej. (…) Przez miasto przebiega również droga krajowa nr 19, która już niedługo będzie miała klasę drogi S, a sam Międzyrzec Podlaski będzie ważnym węzłem komunikacyjnym na ścianie wschodniej. Warto dodać, że przez teren naszego miasta przebiega także strategiczna linia kolejowa E-20” – czytamy w stanowisku, które jednogłośnie poparła rada.

GDDKiA ma swoje zasady w tym zakresie, które wskazują, że węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tys.”. Tymczasem Międzyrzec liczy niespełna 17 tys. mieszkańców.

- Jednak z punktu widzenia wielkości jest znacznie większą aglomeracją niż Łukowisko. Uważamy także, że dla podróżnych przemieszczających się, czy to planowaną autostradą A2, czy też chcących podążać później drogą S19 – bardziej czytelne będzie nazwanie omawianego węzła nazwą Międzyrzec Podlaski- podkreślają urzędnicy.

Trasa S19 do Międzyrzeca Podlaskiego ma być gotowa w pierwszej połowie 2027 roku. Zaś A2 do Białej Podlaskiej kierowcom ma być udostępniona w tym roku.