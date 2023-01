Wojewoda ponagla w sprawie inicjatywy lokalnej. "Niezwłocznie!"

Z taką propozycją wystąpił Andrzej Halicki, znany w mieście autor petycji do urzędników i radnych. Wiele z nich doczekało się realizacji w postaci przyjętych uchwał. W 2021 roku Halicki, z wykształcenia prawnik, zawnioskował o opracowanie dokumentu określającego zasady inicjatywy lokalnej, której w mieście brakuje, a która z powodzeniem działa w wielu polskich samorządach. To rozwiązanie, które daje duże możliwości mieszkańcom.

„Funkcjonuje ona w porządku prawnym od 2010 roku. Pozwala mieszkańcom na złożenie bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych wniosku o realizację zadania publicznego do samorządu”– wskazywał autor w petycji. Mogą to być projekty dotyczące budowy chodnika, placu zabaw, czy inne związane z edukacją bądź ochroną przyrody. Ważna jest integracja mieszkańców i współpraca z samorządem, który na przykład może współfinansować lub w całości sfinansować zadanie, a ludzie mogą m.in. to zrealizować w formie pracy społecznej. Każdy daje coś od siebie. Warunkiem jest jednak określenie ogólnych zasad oraz kryteriów ocen wniosków. Do tego potrzebna jest uchwała. W grudniu 2021 roku Rada Miasta uznała petycję Halickiego za zasadną. Ale od tego czasu nic się w tym temacie nie działo.

Dlatego kilka dni temu mieszkaniec upomniał się o to u prezydenta. „Stan ten wymaga niezwłocznej zmiany, zaś bierność w tym zakresie obniża prestiż i autorytet władz miasta (…). Biała Podlaska pozostaje jednym z nielicznych miast w Polsce, w którym dotychczas nie opracowano zasad korzystania z inicjatywy lokalnej” – pisze do prezydenta Michała Litwiniuka (PO).

– 13 lat bez wykonania delegacji ustawowej. Ponad 12 miesięcy od uchwały uznającej petycję za zasadną i stwierdzającej "to nasz obowiązek z ustawy". I dalej nic. Jak tak można? Dlatego zainteresowałem tą sprawą wojewodę – mówi nam Andrzej Halicki.

Rzeczywiście, takie pismo wpłynęło do wojewody 12 stycznia.

– Organ nadzoru 24 stycznia zwrócił się do prezydenta Białej Podlaskiej oraz przewodniczącego rady miasta o niezwłoczne wskazanie planowanej daty podjęcia przez radę uchwały, o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – potwierdza Agnieszka Strzępka, rzeczniczka wojewody.

Tymczasem, ratusz zapewnia, że nie pozostaje bezczynny.

– Stosowna uchwała jest w przygotowaniu – informuje krótko Wojciech Sosnowski, naczelnik gabinetu prezydenta.

Na razie, mieszkańcy mogą decydować o wydawaniu publicznych pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, który funkcjonuje w Białej Podlaskiej od 2016 roku.