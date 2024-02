Wysyłali intymne zdjęcia i prowadzili czaty video… potem byli szantażowani

W połowie stycznia do bialskiej komendy zgłosił się młody mieszkaniec powiatu, który padł ofiarą przestępstwa podczas korespondencji na popularnym portalu społecznościowym. Było to już kolejne takie zgłoszenie, które wpłynęło w ostatnim czasie do bialskich mundurowych.

– We wszystkich przypadkach sposób działania sprawców był podobny. Osoby pokrzywdzone otrzymały zaproszenie do grona znajomych od młodej atrakcyjnej i nieznanej im kobiety. Pomimo tego akceptowały zaproszenie rozpoczynając korespondencję, która bardzo szybko przechodziła w rozmowę intymną. W trakcie korespondencji dały namówić się na przesłanie intymnych zdjęć czy też prowadzenie takiego czatu wideo – informuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. - Krótko po tym osoba znajdująca się po drugiej stronie zaczęła szantażować pokrzywdzonych żądając za usunięcie filmu i zdjęć gotówki. W przeciwnym razie kompromitujące treści miały być przesłane do rodziny i znajomych oraz udostępnione w sieci. Niektórzy obawiając się spełnienia groźby wpłacili gotówkę zgodnie z żądaniem sprawcy.

Policja apeluje o ostrożność w przypadku kontaktów zarówno ze „znajomymi”, jak i osobami obcymi. Zasada ograniczonego zaufania co do nowopoznanych osób, ale również naszych partnerów, partnerek, które znamy od krótkiego czasu, powinna nas obowiązywać zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.