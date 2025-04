Wyżył się na banerach. Teraz szuka go policja

Pod koniec marca br. do bialskiej komendy wpłynęły zgłoszenia dotyczące uszkodzenia banerów wyborczych rozwieszonych na terenie tego miasta. W pierwszym przypadku sprawca uszkodził trzy banery przedstawiające jednego z kandydatów. Kilka dni później policja otrzymała zgłoszenie dotyczące dwukrotnego uszkodzenia banerów kolejnego kandydata.

We wszystkich tych sprawach mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające w związku z popełnionymi wykroczeniami. Zabezpieczony został monitoring, który uwiecznił poczynania wandala. Jeśli straty poniesione przez uszkodzenie banerów wyborczych przekroczą 800 zł, sprawca może odpowiedzieć za przestępstwo (zniszczenie mienia) i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, a w wypadku tzw. mniejszej wagi podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.