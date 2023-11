Żądał zwrotu gotówki. Groził pistoletem na kulki

Do międzyrzeckiego komisariatu zgłosił się 42-latek. Skarżył się byłego pracownika, który groził mu podpaleniem.

Mężczyzna miał żądać zwrotu gotówki, ale że w rzeczywistości 42-latek nie miał żadnych zobowiązań finansowych wobec mężczyzny. - Pokrzywdzony twierdził, że w dzień zgłoszenia agresor groził również jego pracownikowi pokazując przy tym przedmiot przypominający broń. Chciał w ten sposób uzyskać adres zamieszkania zgłaszającego- relacjonuje nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy.

Podejrzewany o te czyny 39-latek został zatrzymany na terenie Międzyrzeca Podlaskiego. Mundurowi ujawnili przy nim przedmiot przypominający broń. W rzeczywistości był to pistolet na ceramiczne kulki. Przedmiot został zabezpieczony, a 39-latek trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna jest też podejrzewany o groźby wobec dwóch kolejnych osób. To tych zdarzeń doszło kilka dni przed zgłoszeniem.

Odpowie za wszystko przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.