Zamienił ich życie w piekło. Odpowie za wykorzystanie seksualne 14-latki

Prokuratura zarzuca Markowi B., że od 2019 roku w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadził 14-latkę do obcowania płciowego. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Ale na tym nie koniec. 35-latek jest też podejrzany o to, że od listopada 2020 roku aż do 14 grudnia bieżącego roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad kobietami.

– Wszczynał bezpodstawne awantury domowe, podczas których znieważał je słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, naruszał ich nietykalność cielesną poprzez szarpanie, popychanie i targanie za włosy – podaje Magdalena Dobosz z biura prasowego Sądu Okręgowego w Lublinie. 14-latkę miał też uderzyć kablem od ładowarki. Za te czyny grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat wwiezienia.

– 16 grudnia Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące – zaznacza Dobosz.

22 grudnia do sądu wpłynęło zażalenie obrońcy podejrzanego. Śledczy i sąd nie ujawniają, czy mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów.