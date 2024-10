"Zróbcie nam ulicę". Mieszkańcy zasypują urząd petycjami, a zespół prawie ma już gotową listę

„Droga jest w bardzo złym stanie, co staje się szczególnie uciążliwe w okresach jesienno-zimowych oraz po intensywnych opadach deszczu. Nawierzchnia jest nierówna, dziurawa i błotnista” - tak w petycji do prezydenta skarżą się mieszkańcy ulicy Iglastej na osiedlu za Torami. Podobne pisma w sprawie remontów skierowali w ostatnim czasie do urzędników mieszkańcy ulic Anieli Walewskiej czy Generała Józefa Sowińskiego.

W przypadku dwóch pierwszych petycji, Justyna Gorczyca zastępca prezydenta odpowiada, że wnioski były analizowane na pierwszym posiedzeniu zespołu do spraw planu budowy dróg i chodników w tej kadencji. - Obecnie trwają prace związane ze wstępnym oszacowaniem kosztów poszczególnych inwestycji. Ostateczna lista zostanie ustalona na kolejnym posiedzeniu zespołu- zapowiada Gorczyca.

W planie ma się znaleźć kilkanaście ulic do przebudowy bądź remontu aż do 2029 roku. Jak udało nam się ustalić we wstępnej koncepcji w 2025 roku zrealizowane mają być ulice: Łowiecka, Chłopickiego, Lelewela, Grota Roweckiego. A w kolejnym roku: Makuszyńskiego, Sempołowskiej, Błyskosza, Okrzei, Wyzwolenia. W sumie, przez pięć lat inwestycje w tym zakresie pochłoną ponad 30 mln zł. W przypadku uzyskania dodatkowych środków finansowych ma powstać lista rezerwowa. - Podanie ulic do publicznej wiadomości nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu zadań do realizacji na posiedzeniu zespołu- zapewnia prezydent Michał Litwiniuk. Ale terminu jeszcze nie wyznaczono.

Powołanym we wrześniu 13-osobowym gremium kieruje prezydent. Zasiadają w nim również: jego zastępca Justyna Gorczyca, skarbnik Marta Mirończuk, naczelnik gabinetu prezydenta Wojciech Sosnowski, naczelnik wydziału dróg Renata Tychmanowicz, kierownik referatu budowy dróg Paweł Kołodziejski, kierownik referatu utrzymania dróg Iwona Hryciuk, urzędniczka Zuzanna Pawluczuk, a także radni: Robert Woźniak, Krystyna Beń, Dariusz Litwiniuk, Igor Dzikiewicz, Beata Wawryniuk.